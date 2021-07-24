В Індії повінь забрала життя 110 людей

Щонайменше 110 людей загинули в результаті зсувів і повеней, викликаних проливними дощами в західному індійському штаті Махараштра, повідомляє Інтерфакс.

За інформацією BBC News ﻿в штаті зафіксовано найсильніший липневий дощ за останні десятиліття. Рятувальні команди поспішають евакуювати, тих хто вижив. Один прибережний район був повністю відрізаний після того, як впали мости та вежі мобільного зв'язку в цьому районі. Влада попросила жителів піднятися на дахи будинків, звідки їх можуть забрати рятувальники на вертольотах.

Глава штату Удхав Теккерей скликав екстрену нараду, на якій попросив чиновників допомогти постраждалим. Для надання допомоги в прибережні райони направлені військово-морські сили Індії та аварійні служби.

Зливові дощі призвели до затоплення деяких залізничних шляхів, через що на перегонах встали поїзди. Синоптики кажуть, що дощі продовжать йти протягом наступних кількох днів. Сильні дощі в Мумбаї (адміністративний центр штату Махараштра) не рідкість, але в останні роки інтенсивність дощів зросла.