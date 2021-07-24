Сочі через сильну зливу накрив потоп

У Сочі пройшов сильний дощ. Після цього місто опинилося затопленим. З берегів вийшла річка Дагомис, повідомляє Кореспондент.

Тоді ж влада Сочі попередила місцевих жителів і туристів про можливу евакуацію в Хостинському районі міста через негоду і повені. У місті включили сирени.

"В результаті випадання рясних опадів у Сочі сталося підтоплення 1 ділянки ФАД А-147 в п. Хоста, на місці організовано реверсивний рух. В превентивних цілях були запущені сирено-мовні пристрої для оповіщення населення від п. Хоста до п. Адлер" , - повідомили в службі порятунку.

Як пізніше уточнили в МНС РФ, евакуація населення не знадобилася. Адміністрація Сочі вже заявила, що злива припинилася, вода в річках йде на спад при цьому спостерігався тимчасовий локальний підйом рівня води в річках Західний Дагомис, Кудепста, Хоста і Мацеста. За даними влади, жертв і руйнувань міської інфраструктури немає.

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Разом з тим Краснодарський центр з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (ЦГМС) повідомляє про те, що до 26 липня в Краснодарському краї місцями пройдуть дощі, можливі грози, град, шквалистий вітер.