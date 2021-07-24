На 3-D принтері надрукували справжнє людське вухо

Вчені з Уельсу надрукували на 3D-принтері людське вухо, що повністю анатомічно відтворює справжнє. Далі фахівці використовуючи людські клітини і рослинні матеріали мають намір друкувати носи, щоки, хрящі, повідомляє Обозреватель.

Технологія прийде на зміну пластиковим протезам, які раніше використовувалися для людей з травмами обличчя, написав Mailonline﻿. Друкувати інноваційні частини тіла будуть на основі людських клітин і рослинних матеріалів.

Вчені надрукували на 3-D принтері людське вухо: врятує постраждалих в пожежах і народжених з деформаціями. Фото

Фінансувати проект взялися Фонд без шрамів і Health and Care Research Wales. На розробку технології та створення першого успішного дослідного зразка у вчених пішло близько трьох років і 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Приводом для дослідження стали скарги багатьох пацієнтів з травмами обличчя, які повідомили, що не відчувають "свої пластикові замінники частиною себе і хотіли б створити нові органи зі своїх же клітин".

Вчені надрукували на 3-D принтері людське вухо: врятує постраждалих в пожежах і народжених з деформаціями. Фото

"В основі конструкції лежить хрящовий каркас, на який нарощуються власні стовбурні клітини пацієнта" , – пояснили вчені.

Перша частина процесу включає в себе отримання стовбурових клітин, специфічних для хряща людини, від пацієнтів і наноцеллюлози (з рослин) для створення матеріалу для друку. Друга фаза полягає в приміщенні матеріалу в 3D принтер і печатка органу.

Вчені надрукували на 3-D принтері людське вухо: врятує постраждалих в пожежах і народжених з деформаціями. Фото

Вчені підкреслили, що новий метод абсолютно безболісний для людей і, що важливо, чи не передбачає складних хірургічних втручань для отримання донорських тканин, як це відбувалося раніше.

"У автоматичних маніпуляторів є сопло на кінці, яке випускає друковане речовина - в даному випадку клітини і матеріали рослинного походження - шар за шаром" , – написало видання.

За словами вчених штучні біооргани безпечні, нетоксичні і добре переносяться імунною системою.

Дослідники відзначили, що один зі 100 британців має значні лицьові дефекти, які можуть позначитися на їх особистому психічному здоров'ї.