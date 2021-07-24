На 3-D принтері надрукували справжнє людське вухо
Вчені з Уельсу надрукували на 3D-принтері людське вухо, що повністю анатомічно відтворює справжнє. Далі фахівці використовуючи людські клітини і рослинні матеріали мають намір друкувати носи, щоки, хрящі, повідомляє Обозреватель.
Технологія прийде на зміну пластиковим протезам, які раніше використовувалися для людей з травмами обличчя, написав Mailonline. Друкувати інноваційні частини тіла будуть на основі людських клітин і рослинних матеріалів.
Фінансувати проект взялися Фонд без шрамів і Health and Care Research Wales. На розробку технології та створення першого успішного дослідного зразка у вчених пішло близько трьох років і 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.
Приводом для дослідження стали скарги багатьох пацієнтів з травмами обличчя, які повідомили, що не відчувають "свої пластикові замінники частиною себе і хотіли б створити нові органи зі своїх же клітин".
"В основі конструкції лежить хрящовий каркас, на який нарощуються власні стовбурні клітини пацієнта", – пояснили вчені.
Перша частина процесу включає в себе отримання стовбурових клітин, специфічних для хряща людини, від пацієнтів і наноцеллюлози (з рослин) для створення матеріалу для друку. Друга фаза полягає в приміщенні матеріалу в 3D принтер і печатка органу.
Вчені підкреслили, що новий метод абсолютно безболісний для людей і, що важливо, чи не передбачає складних хірургічних втручань для отримання донорських тканин, як це відбувалося раніше.
"У автоматичних маніпуляторів є сопло на кінці, яке випускає друковане речовина - в даному випадку клітини і матеріали рослинного походження - шар за шаром", – написало видання.
За словами вчених штучні біооргани безпечні, нетоксичні і добре переносяться імунною системою.
Дослідники відзначили, що один зі 100 британців має значні лицьові дефекти, які можуть позначитися на їх особистому психічному здоров'ї.