Американські політики приєдналися до бойкоту Олімпіади в Пекіні

Американські законодавці приєдналися до активістів і китайських етнічних меншин, які закликають Міжнародний олімпійський комітет (МОК) перенести або відкласти проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні у 2022 році, якщо китайський уряд не припинить геноцид уйгурів, повідомляє Дзеркало тижня.

Як передає агентство Axios деякі політики та правозахисні групи вважають бойкот Олімпіади самим прямим способом стримування китайського уряду.

Джефф Мерклі, Марко Рубіо, Джеймс Макговерн і Кріс Сміт написали лист президенту МОК Томасу Баху, де стверджують, що Олімпіада не повинна проводитися в країні, "уряд якої здійснює геноцид і злочини проти людяності". Також вони додали, що не бачили доказів того, що МОК зробив якісь кроки, щоб змусити китайський уряд змінити свою поведінку.

МОК раніше заявляв, що він не є "надсвітовим урядом" і не повинен вирішувати політичні питання Китаю. Організація зіткнулася з протиріччями через контракт на уніформу з китайської фабрики, яка рекламує свою синьцзянську бавовну. Синьцзянська бавовна вирощується на бавовняних плантаціях, на яких працюють уйгури.