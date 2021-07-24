Курс валют НБУ на 24 июля

Курс валют НБУ на 24 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 24 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 23 июля, не изменился и составил 27.19 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 24 июля 2021 года.

Курс евро не изменился и составил 32.03 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 24 июля 2021 года.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 24 июля 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 37.43 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 24 июля 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.58 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 24 июля 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и составил 7.03 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 24 июля 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.191500
EUR Евро 32.034300
RUB Рубль 0.368200
GBP Фунт стерлингов 37.431800
CHF Швейцарский франк 29.580100
PLN Польский злотый 7.025100
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