США - лідер за новими заражень COVID-19

За добу 22 липня у світі діагностували понад 573 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індонезії, Бразилії. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Росія, повідомляє Українська правда.

За даними сайту Worldometers у США було зафіксовано понад 67 000 нових заражень, в Індонезії - понад 49 тисяч, у Бразилії - понад 45 тисяч випадків.



Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і Британія.

Україна серед країн світу займає 66 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Німеччина, Україна в цьому списку – 6-та.

За добу в Індонезії померли від коронавірусу 1 566 осіб.