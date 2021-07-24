Американці вважають, що сучасні діти будуть біднішими за батьків

Згідно з дослідженням Pew Research Center, в середньому 64% респондентів у 17 країнах і 68% опитаних у США вважають, що фінансовий стан сучасних дітей буде гірше, ніж у їхніх батьків, повідомляє ИноTV.

Як зазначає Insider, світова економічна криза 2008 року, викликана пандемією рецесія і кліматичні зміни стали важливим фактором, що перешкоджає фінансовому добробуту мілленіалів та покоління Z.

Здавалося б, економіка по всьому світу почала відновлюватися і люди надбали більш оптимістичний настрій, проте багато як і раніше думають, що наслідки кризи будуть відчуватися ще довго.

Як показує нове опитування дослідницького центру Pew Research Center, у 17 країнах, включаючи США, більшість респондентів вважають, що фінансовий стан дітей буде гірше, ніж у їхніх батьків. В середньому по всіх державах, які брали участь в дослідженні, 64% людей налаштовані песимістично щодо фінансового майбутнього дітей.

В Америці, людей, що дотримується такої думки, ще більше - 68%. Але найсильніше за молоде покоління переживають жителі Франції і Японії, де 77% опитаних вважають, що діти будуть жити гірше своїх батьків.