Apple випустить новий iPhone: названа дата

Компанія Apple покаже новий iPhone на третьому тижні вересня. Одна з версій "яблучного" смартфона отримає модифікацію в 1 терабайт постійної пам'яті, повідомляє Обозреватель.

Про це пишуть﻿ аналітики компанії Wedbush. За їхніми даними, якщо новий iPhone офіційно представлять 14 вересня, фактичний старт продажів почнеться вже 24 числа.

Зазначається, що ємність внутрішнього сховища на 1 Тб отримають тільки флагманські та найдорожчі версії iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Також смартфон отримає технологію лідар (лазерний далекомір).

Експерти вважають, що нове покоління "айфонів" перевищить з продажу поточні пристрої. Так, ланцюжок поставок розраховано на виробництво 90-100 мільйонів смартфонів у 2021 році порівняно з виробленими 80 мільйонами iPhone 12 у 2020 році.

Додамо, що зараз у світі вже є смартфони із вбудованою внутрішньою пам'яттю в 1 Тб. Окрім різних китайських виробників, це Samsung Galaxy S10 Plus і ASUS ROG Phone 2. Зазначимо, що багато сучасних пристроїв за наявності карти пам'яті можна розшити до такого обсягу пам'яті.

З чуток у мережі iPhone 13 буде оснащений чотирма камерами. Наприклад, очікується ширококутний об'єктив на 64 мегапікселі з 1-кратним оптичним і 6-кратним цифровим збільшенням.

Ще Apple запатентувала технологію, яка зачепить основну камеру iPhone. Відповідно до патента, буде покращено телеоб'єктив, що буде робити фото з більшої відстані без втрати якості.