Apple випустить новий iPhone: названа дата
Компанія Apple покаже новий iPhone на третьому тижні вересня. Одна з версій "яблучного" смартфона отримає модифікацію в 1 терабайт постійної пам'яті, повідомляє Обозреватель.
Про це пишуть аналітики компанії Wedbush. За їхніми даними, якщо новий iPhone офіційно представлять 14 вересня, фактичний старт продажів почнеться вже 24 числа.
Зазначається, що ємність внутрішнього сховища на 1 Тб отримають тільки флагманські та найдорожчі версії iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Також смартфон отримає технологію лідар (лазерний далекомір).
Експерти вважають, що нове покоління "айфонів" перевищить з продажу поточні пристрої. Так, ланцюжок поставок розраховано на виробництво 90-100 мільйонів смартфонів у 2021 році порівняно з виробленими 80 мільйонами iPhone 12 у 2020 році.
Додамо, що зараз у світі вже є смартфони із вбудованою внутрішньою пам'яттю в 1 Тб. Окрім різних китайських виробників, це Samsung Galaxy S10 Plus і ASUS ROG Phone 2. Зазначимо, що багато сучасних пристроїв за наявності карти пам'яті можна розшити до такого обсягу пам'яті.
З чуток у мережі iPhone 13 буде оснащений чотирма камерами. Наприклад, очікується ширококутний об'єктив на 64 мегапікселі з 1-кратним оптичним і 6-кратним цифровим збільшенням.
Ще Apple запатентувала технологію, яка зачепить основну камеру iPhone. Відповідно до патента, буде покращено телеоб'єктив, що буде робити фото з більшої відстані без втрати якості.