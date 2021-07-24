В Україні третю добу поспіль більше 700 нових COVID-інфікованих

Станом на ранок 24 липня в Україні зафіксовано 745 нових випадків коронавірусу. Це на 18 випадків менше, ніж напередодні, і на 19 випадків більше, ніж два дні тому. Померло 24 людини, повідомляє Деловая столица.

Відповідні дані оприлюднили в МОЗ.

Серед інфікованих 51 дитина і 20 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 395 осіб, летальних випадків – 24, одужало – 394 особи.

За добу протестовано методом ПЛР – 39 142 особи, методом ІФА – 7 326 осіб, експрес-тестами – 13 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 248 164 особи, одужало – 2 184 036 осіб, летальних випадків – 52 835, проведено ПЛР-тестувань – 11 258 394.

Нагадаємо, станом на ранок 23 липня в Україні зафіксовано 763 нові випадки коронавірусної хвороби, це на 37 випадків більше, ніж напередодні вранці. Жертвою інфекції стала 21 людина.