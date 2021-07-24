SpaceX запустить шатл Nasa на супутник Юпітера. Політ здійснить ракета-носій Falcon Heavy, повідомляє РБК-Україна.

"НАСА обрало компанію Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) з Хоторна, Каліфорнія, для надання послуг з запуску першої місії землі для проведення докладних досліджень супутника Юпітера, Європи. Місія Europa Clipper буде запущена в жовтні 2024 року за допомогою ракети Falcon Heavy з Космічного центру ім. Джона Кеннеді в штаті Флорида" , - йдеться в повідомленні.

За інформацією НАСА, "Europa Clipper" проведе детальний огляд супутника і застосує "комплексний набір наукових інструментів", щоб з'ясувати, чи є на Європі умови, які підходять для життя.

Уточняться, що загальна вартість контракту становить близько 178 млн. доларів.