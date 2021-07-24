Країни G20 не домовилися щодо кліматичних цілей

Міністри країн "великої двадцятки" (G20, Група двадцяти) не змогли в Неаполі досягти домовленості щодо спільної мети - не допустити потепління більш ніж на 1,5 градуса до 2030 року, повідомляє DW.

Це випливає з декларації, оприлюдненої в Італії, де у дводенній зустрічі з питань клімату брали участь міністри довкілля і міністри енергетики G20.

Як повідомив італійський міністр охорони навколишнього середовища і захисту території моря Роберто Чінголані, прийняття цільового показника не підтримав цілий ряд країн.

Йохен Фласбарт, державний секретар німецького Федерального міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, своєю чергою, зазначив, що переговори виявилися складними. Країни не змогли зійтися і на те, щоб повністю виключити використання вугілля в енергетиці до 2025 року.

Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Патрісія Еспіноса у зв'язку з цим вказала, що "двадцятка" відповідальна за 80 відсотків всіх глобальних викидів, що ведуть до кліматичних наслідків. За словами Еспіноси, країни G20 мають продемонструвати велику рішучість в ході Конференції ООН (COP26) в шотландському Глазго.

Особливу увагу під час зустрічі в Неаполі було приділено проблемі біорізноманіття, відновлення екосистем, захисту водних ресурсів і скорочення пластикового сміття у світовому океані.