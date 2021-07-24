Ефективно та безкоштовно: 6 ранкових звичок, які допоможуть схуднути
Внесення кількох невеликих змін в ранковий розпорядок допоможе скинути вагу - причому без фінансових складань, повідомляє РБК-Україна.
Нутриціолог Ольга Усенко розповіла, які звички допоможуть вам ефективно схуднути.
Топ-6 ранкових звичок для схуднення:
1. Їжте сніданок з високим вмістом білка
Те, що ви їсте на сніданок, може визначити курс на весь день. Він визначає, чи будете ви відчувати себе ситим і задоволеним до обіду або будете щось перекушувати.
2. Пийте більше води
Почніть ранок зі склянки або двох води - це простий спосіб прискорити схуднення. Так само вода допомагає притупити почуття голоду і знижує кількість споживаної їжі.
3. Зважуйтеся
Якщо у вас є потреба робити це кожен день, робіть, якщо вас це мотивує і стримує протягом дня, щоб не зірватися, то це буде теж хороший інструмент, але головне, щоб це не впливало на психіку і сильну гонку, аналізуйте і якщо відчуваєте залежність від цього, тоді переходьте на зважування раз в тиждень.
4. Будьте уважні
Уважність - це практика, яка включає в себе повне зосередження на теперішньому моменті і усвідомлення своїх думок і почуттів. Концентрація на прийомі їжі допомагає організму правильно засвоювати їжу, не переїдати, відчувати смак їжі і отримувати від неї задоволення.
5. Робіть зарядку і контрастний душ
Це те, що допоможе розгойдати організм і отримати від нього максимальний результат.
6. Зберіть з собою свій перекус і обід.
Так ви точно протримається на своєму раціоні.
Це те, що може зробити кожен з нас абсолютно безкоштовно і без зусиль. Потрібно тільки трохи поміняти свої звички вранці. Схуднення - це спосіб життя, а не відрізок часу.
Автор: Марина Настевич