У Литві закінчився колючий дріт для зміцнення кордону з Білоруссю
У Литві призупинилося будівництво стіни на кордоні з Білоруссю через відсутність колючого дроту. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Кореспондент.
Уряд Литви звернувся до інших країн.
"Усі наявні в армії Литви запаси колючого дроту витрачені, і зараз очікуються запаси з інших країн", - сказав міністр.
Уряду довелося звернутися за світової допомогою для продовження зміцнення держави. Польща не дала згоду на поставку колючого дроту.
"Найближча країна - Польща, але Польщі колючий дріт потрібна в першу чергу для власної кордону. В даний час ведуться переговори з Данією і Словенією, і розглядається можливість отримання колючого дроту в якості пожертви. Загородження має бути побудовано на ділянці кордону довжиною в 550 кілометрів" , - сказано в повідомленні.
Європейський союз готовий надати Литві грошову допомогу в цьому питанні.