У Литві закінчився колючий дріт для зміцнення кордону з Білоруссю

У Литві призупинилося будівництво стіни на кордоні з Білоруссю через відсутність колючого дроту. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Кореспондент.

Уряд Литви звернувся до інших країн.

"Усі наявні в армії Литви запаси колючого дроту витрачені, і зараз очікуються запаси з інших країн" , - сказав міністр.

Уряду довелося звернутися за світової допомогою для продовження зміцнення держави. Польща не дала згоду на поставку колючого дроту.

"Найближча країна - Польща, але Польщі колючий дріт потрібна в першу чергу для власної кордону. В даний час ведуться переговори з Данією і Словенією, і розглядається можливість отримання колючого дроту в якості пожертви. Загородження має бути побудовано на ділянці кордону довжиною в 550 кілометрів" , - сказано в повідомленні.

Європейський союз готовий надати Литві грошову допомогу в цьому питанні.