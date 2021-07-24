Першу дозу вакцини отримали вже понад 3 млн українців

В Україні станом на ранок суботи, 24 липня, кількість осіб, які отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19, перевищила три мільйони, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За добу 23 липня 2021 року щеплено 152 675 осіб. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 особи" , - зазначається в повідомленні.

Протягом доби працювали 802 мобільні бригади 2 692 пункти вакцинації і 267 центрів вакцинації.

З початку кампанії щеплено 3 010 140 осіб, з них отримали одну дозу 3 010 138 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 1 681 734 людей. Всього проведено 4 691 872 щеплення.