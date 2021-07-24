Найдорожчі місця на планеті, де відпочивають мільярдери

Відпочивати люблять усі й, звичайно ж, заможні людитакож. Але вони не їздять до Туреччини чи на Азовське море, а вибирають для відпочинку віддалені куточки планети, де сервіс кращий, аніж просто all inclusive і 5 зірок, повідомляє Обозреватель.

Найчастіше це віддалені острови посеред океану або готель у високих швейцарських горах. Сайт склав список місць, де можна натрапити на мільярдерів, олігархів і зірок Голлівуду.

1. Сен-Бартелемі, Карибський басейн

Колись це був непримітний острів вулканічного походження за 20 км від Сент-Мартена. Усе змінилося, коли тут у 1957 році Девід Рокфеллер (онук того самого Рокфеллера) придбав будинок. Слідом за ним підтягнувся Ротшильд та інші мільйонери.

На острів почали з'їжджатися знаменитості, багато хто з них придбав величезні вілли та скромні бунгало, щоб без клопоту і проблем приїжджати сюди в будь-який час.

Курорт Сен-Бартелемі на Карибах

Вартість 70 акрів землі з бунгало з краєвидами на океан, тенісними кортами, басейнами, танцювальним і обіднім павільйонами сягає майже $90 млн. Утім, острів відкритий і для звичайних туристів, які мають свою яхту і достатньо грошей, щоб оплатити хоча б одну ніч у місцевих апартаментах.

2. Будинок Сінгіта Серенгеті, Танзанія

Під час пандемії коронавірусу Танзанія стала туристичним магнітом, оскільки була однією з небагатьох країн у світі з відкритими кордонами.

Але не всі чули про елітний готель під назвою "Будинок Сінгіта Серенгеті", що розташований просто на території заповідника Груметі.

Родзинкою цього місця є краєвиди, які відкриваються просто з тераси. Дикі тварини впритул підходять попити з басейну готелю або зазирнути у вікна. Декор "Будинку Сінгіта" відповідає природному середовищу, а меблі виконані в стилі сафарі.

Будинок Сінгіта Серенгеті в Танзанії

Цю ексклюзивну резиденцію здають в оренду лише за запитом. Вона є найрозкішнішою в Африці й не має аналогів у світі, оскільки будівництво в заповідниках заборонено.

3. Палац Рамбага, Індія

Палац Рамбага вважається "перлиною Джайпуру" завдяки своїм чудовим інтер'єрам і територіям. За всі роки існування він не раз був відзначений як найгарніший готель у світі.

У номерах постояльців обслуговує особистий дворецький і цілий почет покоївок, барменів, кухарів.

Палац Рамбага в Джайпурі в Індії

Тут не раз зупинялися під час своїх візитів до Індії члени британської королівської родини, зокрема і лорд Маунтбеттен і принц Чарльз Вельський.

4. Острів Деніз, Сейшели

Кораловий острів Деніз з однойменним готелем – це усамітнене місце в Індійському океані. Тут немає гучних вечірок і безлічі гостей, оскільки дістатися сюди можна тільки гелікоптером.

Відокремлений острів Деніз на Сейшелах

У готелі немає мобільного зв'язку, інтернету і телебачення. Усе спілкування із зовнішнім світом відбувається через адміністрацію готелю. Аборигенів на острові всього 50 осіб і всі до єдиного обслуговують "дорогих" гостей.

5. Санкт-Моріц, Швейцарія

Швейцарський гірськолижний курорт Санкт-Моріц на березі озера – один із найстаріших і найаристократичніших у світі. Він розташований у долині Енгадін і може похвалитися унікальним кліматом: тут 322 сонячних дні в році.

Швейцарський гірськолижний курорт Санкт-Моріц у Швейцарії

Цей курорт пропонує послуги тільки "бізнес-класу", тому приймає у себе лише представників королівських династій, мільярдерів, політиків і знаменитостей.