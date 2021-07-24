Папугу Кернеса виселили з міськради Харкова

Папугу, на ім'я Джонні, який раніше належав покійному міському голові Харкова Геннадію Кернесу, перевезли з міськради в місцевий зоопарк, повідомляє Кореспондент.

Там утримують кількох птахів цієї ж породи ара, з якими Джонні вже подружився. Птаха поки поселили в просторий зимовий вольєр, а незабаром перемістять в авіарій, який має площу понад тисячу квадратних метрів. У природі для місця проживання птахи вибирають субтропічні і тропічні ліси і савани, тому зимові вольєри папуг оснащені приладами для підтримки мікроклімату цілий рік.

Працівники зоопарку стверджують, що тут він почуває себе комфортно і серед інших птахів відрізняється лише своєю схильністю до солодощів.