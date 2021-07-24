У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу

Фахівці агентства Суспільної охорони здоров’я Англії (PHE) повідомили про виявлення нової мутації коронавірусу COVID-19, яка отримала назву B.1.621, повідомляє Новое время.

Наразі точно підтверджено 16 нових випадків зараження — всі вони були виявлені у людей, які їздили за кордон. Докази початку поширення всередині Британії в наразі відсутні.

Фахівці продовжують вивчати вірус, щоб зрозуміти, які властивості він придбав після мутації. Також невідомо, як на нову мутацію впливає вакцина.