Прогноз курсу валют на тиждень

Рішення Національного банку про підвищення облікової ставки зробило сильний вплив на настрої валютного ринку. Зміцнення гривні до іноземних валют відновилося.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 19 липня на позначці 27,19/27,265 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Перші три дні тижня і покупці, і продавці не виявляли особливої активності, тому котирування залишалися практично на одному місці. У четвер 22 липня о районі 11 години ранку безготівковий долар почав різко втрачати в ціні. О 14:00 на пресконференції Правління Національного банку повідомили про рішення підняти облікову ставку на 0,50%, до 8% річних.

Паралельно глава НБУ оголосив про рішення знизити обсяги проведених щоденних валютних інтервенцій. По суті, було дано сигнал до зміцнення гривні. У п'ятницю з самого ранку котирування опустилися більш ніж на 10 копійок. Пропозиція валюти істотно перевищувала попит, і ситуацію довелося рятувати Національному банку. Вийшовши з інтервенцією по методу «вибору кращої ціни», регулятор спочатку купував валюту в районі 27,06 гривень, а потім - близько 27,04 гривень. Всього за день він поповнив золотовалютні резерви на 32 млн доларів і загальмував падіння долара. Закрили тиждень на позначці 27,035 / 27,055 гривень - на 20 копійок за обох позиціях нижче, ніж тижнем раніше.

Готівковий курс долара в обмінниках Києва за тиждень знизився на 12 копійок. Вранці понеділка 19 липня його продавали в столиці по 27,20-27,22 гривень. У середу 21 липня ціна продажу готівкового «американця» піднімалася до 27,24-27,25 гривень, але вже в четвер почала знижуватися паралельно зі зниженням на міжбанку. До вечора п'ятниці готівковий долар подешевшав до 27,08-27,10 гривень. У підсумку, він знову став дорожче безготівкового.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні сповільнив падіння. У четвер 22 липня, після публікації даних про зростання числа безробітних у США євро ненадовго виріс до 1,1830 долара, але потім під тиском продажів опустився до 1,1756 долара. Закрили тиждень на позначці 1,1772 - на 30 пунктів нижче, ніж тижнем раніше. В Україні курс готівкового євро більше орієнтувався на поведінку готівкового долара, ніж на графік FOREX. За тиждень він знизився на 30 копійок: вранці понеділка 19 липня євро продавали по 32,15 гривень, а до вечора п'ятниці 23 липня євро в обмінниках подешевшав до 31,85-31,88 гривень.

Російський рубль на початку тижня, що минає подешевшав до позначки 74,80 рублів за долар: так російська валюта відреагувала на падіння світових цін на нафту після укладення угоди країн ОПЕК про збільшення обсягів видобутку «чорного золота». Згодом ціни на нафту знову пішли вгору, а рубль скорегував своє падіння до американського долара, дійшовши в п'ятницю до 73,52 рублів за долар. Закрили тиждень на позначці 73,88 рубля за долар - на 19 копійок краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль протягом тижня продавали по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

На тижні, що минає ринок отримав від Нацбанку недвозначний меседж: гривня буде зміцнюватися. Першими його почули нерезиденти і вже збільшили продажі валюти, готуючись до майбутнього аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики, які щовівторка проводить Міністерство фінансів. Водночас сам Нацбанк своїми діями лише пригальмував падіння долара. Все це дає підставу вважати, що наступного тижня котирування безготівкового долара підуть ще нижче і опустяться під рівень 27 гривень. А слідом за безготівковим піде вниз і готівковий долар.

Готівковий долар наступного тижня буде торгуватися в діапазоні 26,90-27,25 гривень, ймовірність виходу з нього невелика.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань євро в світі змістимо трохи нижче: 1,1680-1,1920 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 31,60 до 32,20 гривень за один євро.

Російський рубль на наступному тижні продовжить рух в коридорі 73-75 рублів за долар. В Україні ціна готівкового рубля залишиться в межах діапазону 3,60-3,70 гривні за 10 російських рублів.