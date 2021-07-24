У Києві оголений чоловік за кермом напав на жінку на вулиці

У Києві оголений чоловік за кермом авто під'їхав до жінки на вулиці біля магазину і почав чіплятися - намагався силою затягнути в машину, пропонував інтим. Інцидент стався на Троєщині вночі на вулиці Богатирській.

Шокована жінка почала кричати й кликати на допомогу, і незабаром підбігли небайдужі люди. Однак нападник все ж зміг відкинути жінку авто на пішохідну дорогу, і помчав.

"Чоловік відкриває двері, і він виявляється повністю оголений і в неадекватному стані. Силою намагається мене затягнути всередину, пропонуючи "чудово провести вечір, посмоктати". Я починаю кричати на весь мікрорайон і збігаються люди в окрузі, які відгукнуся на мій галас" , - описала інцидент постраждала.

Всі разом спробували затримати неадеквата, перегородили йому дорогу, зірвали номерні знаки на його червоному Dodge.

За словами киянки, на неодноразові дзвінки на "102" ніхто не відповідав, поліцейські не передзвонювали, і в підсумку звернення не було зафіксовано, хоча до правоохоронців надзвонювали з 00:10 до 02:00.