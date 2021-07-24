В маєтку Бейонсе і Jay-Z сталася пожежа

Маєток в Новому Орлеані зіркової пари Бейонсе і Jay-Z за 68 мільйонів гривень охопила пожежа. На місце події викликали екстрені служби, які змогли усунути вогонь за дві години, повідомляє Обозреватель.

Старовинний маєток 20 століття, який купили подружжя 2015 року, не сильно постраждав. Самих знаменитостей в той момент вдома не було, пише TMZ﻿.

За даними порталу, спочатку в поліцію надійшло повідомлення про підозрілу людину на території будинку знаменитостей, а через кілька годин будвля була охоплена полум'ям. Поліція підозрює, що маєток Бейонсе і Jay-Z підпалили недоброзичливці.

"Якби рятувальники не потрапили туди вчасно, все могло бути набагато гірше. Це історичний будинок, – повідомив представник пожежної служби.

Поліція підозрює, що маєток Бейонсе і Jay-Z підпалили недоброзичливці. Джерело: tmz.com

До слова, будинок, де живе зіркова пара в Новому Орлеані, побудували 1927 року. Спочатку будівля належала пресвітеріанській церкві. Пізніше там розташовувалася балетна школа. Загальна площа будинку – 1,2 тисячі квадратних метрів, а оцінюється будівля в 2,4 мільйона доларів. Зараз в маєтку 6 спалень, басейн, ліфт та спа.

Коротко про знаменитостей:

Бейонсе – американська співачка в стилі R'n'B, акторка, танцівниця, музична продюсерка. Здобула популярність в кінці 1990-х років як лідер гурту Destiny's Child. Також зірка зіграла головні ролі в таких фільмах, як "Рожева пантера", "Дівчата мрії", "Одержимість".

Jay-Z (Шон Корі Картер) – американський репер, автор пісень, музичний продюсер, виконавчий продюсер і підприємець. Він був визнаний музичними виданнями Billboard і Rolling Stone як один з "100 найкращих артистів усіх часів".