У Німеччині знову очікуються сильні зливи

На поточних вихідних в регіонах Німеччини Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія, які раніше постраждали від повені, знову підуть сильні зливи, повідомляє Кореспондент.

При цьому прогнози поки не дають підстав побоюватися катастрофи такого ж масштабу, заявив глава МВС Рейнланд-Пфальца Роже Левенц.

Однак у долині річки Ар проводять приготування на випадок, якщо рівень води почне стрімко підійматися. За словами Левенця, можливості для евакуації населення вже підготовлені і за ситуацією пильно стежать.

В уряді Північного Рейну-Вестфалії розповіли, що пожежники, які в Німеччині виконують функції і рятувальників у надзвичайних ситуаціях, переведені на посилений режим готовності і ситуацію на місцях будуть контролювати кризові команди.