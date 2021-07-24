Toyota заборонила перепродаж нових Land Cruiser 300

Новий Toyota Land Cruiser 300 настільки виявився популярним, що виробник був змушений вдатися до ... непопулярного рішення. А саме, заборонив власникам «трехсоток» перепродувати свої машини протягом одного року, повідомляє АвтоПортал.

У чому суть проблеми? Коментуючи дане рішення, Toyota оголосив, що отримала більше 22 000 замовлень (це дуже багато) на новий Land Cruiser 300 і тимчасово припинила прийом нових заявок через побоювання, що не зможе виробити таку кількість машин. Природно, на хвилі ажіотажу автомобіль може стати дефіцитним.

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Отже, ті, хто вже купили свої позашляховики вже мають очевидну перевагу. Не виключено, що на цій хвилі такі клієнти захочуть «наварити» на своїх новеньких «трёхсотках» і продати їх за значно більші гроші, ніж витратили при покупці.

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Іншими словами, Тойота, таким чином хоче уникнути самої банальної спекуляції.

Але є й інша причина заборони на перепродаж. Land Cruiser 300 - це найновіша модель в лінійці виробника, справжній ексклюзив, про який зараз багато хто пише і говорить. І в зв'язку з цим виробник боїться, що нові позашляховики можуть виявитися в руках сумнівних організацій, в тому числі, терористів, і, таким чином, виникне загроза іміджу всієї марки. В даному випадку мова йде в основному про бойовиків ІГІЛ - останні дуже люблять їздити на Тойотах, причому настільки, що кілька років тому влада США навіть винесли в публічну площину питання про те, звідки ж у радикальних ісламістів так багато автомобілів японського виробника.

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Тому Toyota і вирішила залишити за собою право проводити додаткові перевірки клієнтів, які замовили кілька Land Cruiser 300, в тому числі - у різних дилерів. І якщо покупець все ж продасть свою машину раніше, ніж через рік, то тойота внесе його ім'я в чорний список і ніколи більше не буде мати з ним справи.

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