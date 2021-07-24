Toyota заборонила перепродаж нових Land Cruiser 300

Новий Toyota Land Cruiser 300 настільки виявився популярним, що виробник був змушений вдатися до ... непопулярного рішення. А саме, заборонив власникам «трехсоток» перепродувати свої машини протягом одного року, повідомляє АвтоПортал.

У чому суть проблеми? Коментуючи дане рішення, Toyota оголосив, що отримала більше 22 000 замовлень (це дуже багато) на новий Land Cruiser 300 і тимчасово припинила прийом нових заявок через побоювання, що не зможе виробити таку кількість машин. Природно, на хвилі ажіотажу автомобіль може стати дефіцитним.

Отже, ті, хто вже купили свої позашляховики вже мають очевидну перевагу. Не виключено, що на цій хвилі такі клієнти захочуть «наварити» на своїх новеньких «трёхсотках» і продати їх за значно більші гроші, ніж витратили при покупці.

Іншими словами, Тойота, таким чином хоче уникнути самої банальної спекуляції.

Але є й інша причина заборони на перепродаж. Land Cruiser 300 - це найновіша модель в лінійці виробника, справжній ексклюзив, про який зараз багато хто пише і говорить. І в зв'язку з цим виробник боїться, що нові позашляховики можуть виявитися в руках сумнівних організацій, в тому числі, терористів, і, таким чином, виникне загроза іміджу всієї марки. В даному випадку мова йде в основному про бойовиків ІГІЛ - останні дуже люблять їздити на Тойотах, причому настільки, що кілька років тому влада США навіть винесли в публічну площину питання про те, звідки ж у радикальних ісламістів так багато автомобілів японського виробника.

Тому Toyota і вирішила залишити за собою право проводити додаткові перевірки клієнтів, які замовили кілька Land Cruiser 300, в тому числі - у різних дилерів. І якщо покупець все ж продасть свою машину раніше, ніж через рік, то тойота внесе його ім'я в чорний список і ніколи більше не буде мати з ним справи.