SkyUp змінює форми бортпровідників

Відома авіакомпанія України SkyUp оголосила про зміну форми для бортпровідників. Тепер жінки-стюардеси носитимуть не туфлі на підборах, а зручні кросівки, повідомляє Обозреватель.

Так, тепер авіакомпанія вибиратиме зручний одяг для бортпровідників. Найбільше зміниться жіноча форма – стюардеси зав'язуватимуть хустку не на шиї, а на плечах, повідомляє Avianews﻿. Також зміниться макіяж дівчат – тепер можна поєднувати блакитні й помаранчеві кольори, символізуючи схід і захід сонця. А ось чоловіча форма залишається більш класичною.

Представники пояснили, що змінили підбори на зручні кросівки, оскільки стюардеси часто скаржилися на дискомфорт. Дівчата змушені багато часу проводити на ногах, і зручне взуття повинне поліпшити їхнє самопочуття.

Жінки-стюардеси носитимуть не туфлі на підборах, а зручні кросівки. Джерело: Twitter Віктора Ройса

Також стало відомо, що одягатися в нову, більш зручну і комфортну форму бортпровідники зможуть вже восени цього року.