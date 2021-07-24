Леся Нікітюк вразила гарячим фото у бікіні

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк відправилась на відпочинок - цього разу вона засмагає у Чорногорії і звідти хизується неймовірною фігурою, повідомляє УНИАН.

На своїй сторінці в Instagram﻿ Леся Нікітюк поділилася знімком, на якому вона позує біля входу на пляж з назвою Nikkitiuk, що схоже на її прізвище.

Зірка вже пожартувала на цю тему:

"Прикупила готель… поки розслабляюсь, зараз пивка принесуть. Літо".

Нікітюк у Чорногорії / фото instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча постала перед об'єктивом у яскравому оранжево-білому бікіні на тонких зав'язках. Знаменитість доповнила пікантний образ намистом на шиї, сонцезахисними окулярами з прямокутною оправою, кількома браслетами на руці та золотистим ланцюжком на щиколотці. Леся Нікітюк вирівняла та розпустила біляве волосся.

Мережу розбурхав вигляд її бездоганної фігури та сексуального тіла: "Де в неї закінчуються ноги? крута Лєся-здеся)", "Ну секси, ноги уже как у Поляковой", "Как кукла Барби! Мне вы безумно нравитесь. Девушка - огонь!"