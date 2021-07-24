Леся Нікітюк вразила гарячим фото у бікіні
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк відправилась на відпочинок - цього разу вона засмагає у Чорногорії і звідти хизується неймовірною фігурою, повідомляє УНИАН.
На своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк поділилася знімком, на якому вона позує біля входу на пляж з назвою Nikkitiuk, що схоже на її прізвище.
Зірка вже пожартувала на цю тему:
"Прикупила готель… поки розслабляюсь, зараз пивка принесуть. Літо".
Телеведуча постала перед об'єктивом у яскравому оранжево-білому бікіні на тонких зав'язках. Знаменитість доповнила пікантний образ намистом на шиї, сонцезахисними окулярами з прямокутною оправою, кількома браслетами на руці та золотистим ланцюжком на щиколотці. Леся Нікітюк вирівняла та розпустила біляве волосся.
Мережу розбурхав вигляд її бездоганної фігури та сексуального тіла: "Де в неї закінчуються ноги? крута Лєся-здеся)", "Ну секси, ноги уже как у Поляковой", "Как кукла Барби! Мне вы безумно нравитесь. Девушка - огонь!"