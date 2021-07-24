Боксер-чемпіон помер від коронавiрусу

Колишній претендент на титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі і чемпіон ПАР Андре Тюссе (20-8, 12 КО) помер у віці 52 року, повідомляє Обозреватель.

Титулований спортсмен потрапив в реанімацію 15 липня і помер від пневмонії викликаної COVID-19, пише IOL Sport﻿.

Андре Тюссе.

Андре народився в Джермістонi, Південна Африка, 7 лютого 1969, а потім оселився в Кемптон-парку зі своєю сім'єю. Його професійна кар'єра тривала з 1999 по 2009 рік. За цей час він завоював титул Гаутенга в суперсередній вазі, титул в Південній Африці і титул Співдружності.

Андре Тюссе (зліва).

Одна з його найбільших перемог була здобута в бою за титул Співдружності, коли він скинув з трону англійця Девіда Старі в Карнавал-Сіті в 2003 році.

Андре Тюссе на тренуванні.

Андре боровся за пояса Міжнародної боксерської організації (IBO) у суперсередній вазі, титул чемпіона світу в суперсередній вазі Всесвітньої боксерської ради (WBC), чемпіонство WBC International і інші, перш ніж завершити свою професійну кар'єру бійця в 2009.

Андре Тюссе (зліва) в бою з Брайаном Магі.

В кінці минуло року Тюссе в ПАР організував вечір боксу, порушивши Коронавірусние протокол. На цій тиждень місцевий регулятор боксу повинен був винести покарання Андре.

У Андре залишилися дружина Джудіт і троє дітей (один з них - Брендон Тиса, діючий чемпіон Всесвітньої боксерської асоціації в панафриканськiй супернапiвсереднiй вазі і Всесвітньої боксерської організації в суперсередній вазі).