Мінкульт назвало причину санкцій проти Wildberries

Санкції Ради з нацбезпеки і оборони проти російського ритейлера Wildberries є ще одним кроком у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, ритейл з РФ Wildberries, який, в тому числі продавав російську пропаганду і форму російських солдатів - не буде працювати в Україні.

"Антиукраїнським тезисам, книгам, наративам - не місце в Україні. МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам. Наступний крок - російські ОТТ-платформи" , - сказав Ткаченко.

Напередодні президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради нацбезпеки і оборони проти російського онлайн-рітейлера Wildberries, його засновників і керівників. Також санкції введені проти "представництва ДНР" у Франції.