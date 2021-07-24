Вітренко назвав пропозиції РФ щодо збереження транзиту неприйнятними

Пропозиції щодо збереження транзиту через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського газу для нашої країни є неприйнятними, заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Коментуючи заяву голови правління "Газпрому" Олексія Міллера про готовність забезпечити та збільшити транзит газу через Україну за додаткових закупівель російського газу, Вітренко сказав, що Україна не прийме "такі дискримінаційні пропозиції".

"По-перше, це (заяву Міллера) можна поєднати з попередніми заявами Путіна, які фактично полягають у тому, що вони хочуть, щоб Україна напряму домовлялася з Росією. Але ці домовленості, і Путін натякав на це прямо, включали й імпорт російського газу. І так завжди було, що росіяни наполягали, щоб ми купували багато російського газу за ціною, яка є значно вищою за ринкову. І наслідком усього цього було те, що ми в середньому сплачували на $5 млрд більше за російський газ, ніж ми отримували за транзит" , - зазначив Вітренко в ефірі програми "Україна сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

Він додав: "Ось таке продовження транзиту, коли Україна ще має доплачувати Росії, нам не потрібне. Ми зараз витрачаємо менше на весь імпортований газ, ніж отримуємо за транзит. Зараз Україна в плюсі, ми отримуємо гроші в держбюджет. Якісь домовленості, які призводять до того, що гроші з України йдуть до Росії, нам не потрібні" .

Вітренко також закликав тверезо оцінювати надійність будь-яких обіцянок з боку РФ.