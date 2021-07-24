"Це не кінець історії" - Держдеп про санкції проти Коломойського

Заборона Сполучених Штатів на в’їзд до цієї країни українського бізнесмена Ігоря Коломойського є лише першим кроком, який перебував у компетенції зовнішньополітичного відомства, Держдепартаменту, повідомляє Радіо Свобода.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

"Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції. Минулого року стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично. Якщо було не все за законом у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні – це ваша справа" , – наголосив американський дипломат.

Він нагадав, що український експрем’єр Павло Лазаренко "сидів у нас 10 років", а бізнесмен Дмитро Фірташ зараз перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції до США.

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