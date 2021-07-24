У двох областях перевищений рівень госпіталізації через COVID-19

Станом на сьогодні, 23 липня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. При цьому у двох областях один з епідеміологічних показників не відповідає нормі, повідомляє РБК-Україна.

У Луганській та Херсонській областях рівень госпіталізації перевищує норму. Він має бути на рівні не вище 50%, однак у Луганській області цей показник - 58,3%, а у Херсонській - 69,8%.

Інші показники відповідають нормі.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 745 нових випадків коронавірусу.