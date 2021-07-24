Пакистан направив армію на кордон з Афганістаном

Армія Пакистану направила своїх військових на кордон з Афганістаном для стримування бойовиків, повідомляє Лента.Ру.

Посилення заходів безпеки на кордоні з Афганістаном проводиться на тлі виведення американських військ з країни. Уточнюється, що солдати поставлені з метою зупинити можливі перетини кордону військовими та бойовиками.

Як заявив глава пакистанського МВС Рашид Ахмед, військові замінять прикордонну поліцію.

"Тепер регулярні війська контролюють кордон після того, як вони змінили воєнізовані формування" , - сказав він.

Обстановка в Афганістані загострилася після того, як 1 травня США і країни НАТО почали офіційне виведення військ з країни. У країні активізувалися сили "Талібану", бойовики почали захоплювати великі території. 22 липня прессекретар талібів Забіулла Муджахед заявив, що рух контролює 90 відсотків кордонів Афганістану.