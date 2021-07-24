Як вибирати новий автомобіль в автосалоні: експерти

Коли покупець визначається з маркою і моделлю свого майбутнього авто, настає день походу в автосалон. Там на нього чекають реальні автомобілі і продавці-консультанти, які з одного боку допоможуть, а з іншого – можуть створити додаткові складнощі у проблемі вибору, повідомляє 24 Канал.

Ми радимо поставитися до візиту в автосалон якомога серйозніше. Навіть якщо ви вже мали змогу познайомитися з машиною, що вас цікавить – у колеги, на парковці тощо, все одно варто відвідати офіційного дилера і послухати аргументи компетентних професіоналів та з’ясувати різні варіанти покупки.

Якщо автомобіль буде одним спільним на всю родину, основні особливості моделі краще узгодити з вашою другою половинкою

Так, великою мірою це буде рекламна промова з боку продавця, але слід визнати, що покупців в таких місцях не обманюють. Тобто ви можете задавати будь-які незручні питання, і навіть якщо прямої відповіді не отримаєте, зможете зрозуміти те, що вас цікавить.

Підготуйте (занотуйте) заздалегідь питання, які найбільш важливі для вас – навіть ті, які ви начебто з’ясували для себе. Від доброго спеціаліста завжди можна почути щось нове.

Краще попередньо поговорити з власниками подібної моделі, і приготувати для продавця-консультанта питання про її проблеми. Щоб він або підтвердив або спростував негатив.

Якщо ви їдете до автосалону з іншого міста, заздалегідь зателефонуйте та уточніть наявність у шоу-румі цікавих для вас моделей (хай навіть з іншим двигуном або в іншій комплектації). Дуже важливо вдумливо “помацати руками” всі потрібні моделі та порівняти їх, коли вони стоять поряд.

Під час візиту в салон не відмовляйтеся від послуг продавця-консультанта. Врешті-решт, тільки він може дати знижку від оголошеного прайсу

Радимо вам підготувати запасний варіант – автосалон іншого бренду, де продаються машини того ж класу та/або того ж цінового сегменту, на який ви неначе націлилися остаточно.

Вислухайте все, що говоритиме вам консультант, не перебивайте: їхні промови зазвичай виважені і насичені інформацією.

Варто повідомити продавця-консультанта про те, що ви маєте альтернативний варіант покупки – модель іншої марки, і попросіть його розповісти про недоліки моделі конкурентів.

Вислуховуючи пропозиції щодо кредиту, з’ясовуйте всі варіанти кредитування і просіть їх роздруківки, щоб мати можливість порівняти і обміркувати їх вдома.

Скажіть продавцеві, що після цього збираєтеся відвідати ще й салон іншого бренду. Це корисно відразу з двох причин: з точки зору фінансів (вам можуть запропонувати додаткові знижки або суттєві подарунки) і з точки зору отримання додаткової інформації – порівняння двох моделей. Те саме зробіть і в іншому автосалоні.

В автосалоні можна торгуватися. Якщо менеджер побачить, що для вас насправді важлива кожна тисяча гривень, він запропонує вам або знижку (така можливість є не завжди), або суттєві подарунки – безкоштовну антикоробробку, охоронну систему, килимки, страховку тощо.

В автосалоні ви отримаєте багато інформації про різні комплектації обраної моделі. Щоб нічого не сплутати, візьміть додому паперові буклети з усіма даними

На прощання бажано взяти візитівку менеджера (консультанта), з яким ви спілкувалися. Власне, за день-два він вам сам зателефонує і поцікавиться вашим остаточним вирішенням, і ви зможете уточнити ті питання, які залишилися для вас нез’ясованими.

Рекомендація:

Автомобіль коштує чималих грошей, тому дуже важливо придбати саме те, що вам потрібно. При виборі моделі будьте недовірливі та прискіпливі. Користуйтеся лише надійними джерелами інформації, перевіряйте почуте від сторонніх осіб. Майте на увазі, що одні джерела можуть дещо недоговорювати або надто прикрашати дійсність з корисних міркувань (наприклад, консультанти в салоні), а інші – через необізнаність або через прагнення підвищити значущість власної персони (власники авто певної марки).