У центрі Києва кози паслися біля МЗС – фото

У центрі Києва біля будівлі міністерства закордонних справ України помітили двох кіз, які паслися на маленькому "зеленому острівці" на паркінгу на Михайлівській площі, 1, повідомляє РБК-Украина.

Відповідне фото опублікував член Ради Нацбанку Василь Горбаль.

На кадрі видно, як одна з білих кіз щипає травичку, а друга поруч піднялася на бетонну огорожу, ніби позує фотографу.

Горбаль жартома зазначив, що таких тварин варто було б відлити в бронзі - вже дуже красиво виглядає подібна картина з козами на тлі масивних колон будівлі МЗС України, виконаного в стилі сталінського ампіру (монументалізм), і побудованого в 1939 році.

Фото: facebook.com/vasyl.gorbal

Варто відзачити, що цих двох кіз помічають у центрі Києва вже не вперше. Річ у тім, що тварини мешкають в одному з будинків неподалік, і вже траплялися на очі жителям столиці на газонах Михайлівської та Софійської площ, а також у сквері біля Володимирського проїзду.

Автор: Володимир Костирін