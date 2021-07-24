Австрія посилює контроль на кордонах через мігрантів

Уряд Австрії вирішив посилити контроль на своїх кордонах. Причиною є збільшення потоку мігрантів, які намагаються перетнути кордон нелегально, повідомляє DW.

Про це на спільній пресконференції заявили міністр внутрішніх справ Карл Негаммер та міністерка оборони Клаудіа Таннер.

Для початку австрійський уряд вирішив відправити на кордони країни додатково 400 військових. Найпроблемнішою є ділянка кордону з Угорщиною.

Загалом з початку 2021 року тут затримали близько двох сотень контрабандистів, які організовували незаконний перетин кордону Австрії, повідомили міністри.