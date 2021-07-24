Анджеліна Джолі виграла суд у Бреда Пітта

Каліфорнійський суд дискваліфікував приватного суддю Джона Одеркірка, який вів справу Джолі та Пітта. Це сталося після того, як Анджеліна Джолі подала апеляцію, у якій заявила, що суддя недостатньо висвітлив ділові стосунки з адвокатами актора, а також відмовився слухати думки неповнолітніх дітей, повідомляє 24 Канал.

У травні 2021 року мережею ширилася інформація про те, що Бред Пітт виграв суд над Джолі та домігся опіки над їхніми дітьми. Після такого рішення судді актриса подала апеляцію.

Анджеліна Джолі виграла суд

Апеляційний суд Каліфорнії прийняв рішення дискваліфікувати приватного суддю Джона Одеркірка, який вів справу Джолі та Пітта.

"Етичне порушення судді Одеркірка, що розглядалося разом з розкритою інформацією про його нещодавні професійні стосунки з адвокатом Пітта, може викликати в об'єктивної людини, обізнаної про всі факти, розумні сумніви щодо судді. Потрібна дискваліфікація" , – мовиться в рішенні суду.

Тепер боротьба експодружжя за право опікуватися п'ятьма неповнолітніми дітьми може розпочатися знову, хоча й була на завершальній стадії.

Реакція Бреда Пітта

Актор заявив, що оскаржуватиме рішення про дискваліфікацію приватного судді. Представник знаменитості в коментарі виданню Page Six зауважив, що рішення апеляційного суду було засновано на технічному процедурному питанні. Також він додав, що є багато доказів, які спонукали суддю та інших експертів, що дали свідчення, прийти до висновку про те, що буде найкраще для інтересів дітей.

Судовий процес Бреда Пітта та Анджеліни Джолі щодо опіки над дітьми

Під час судового процесу між знаменитими батьками їхня донька Шайло відмовилася від прізвища батька. Наразі вона зробила це лише в соціальних мережах. Проте такий крок дівчинки розцінили як серйозну зневагу до батька.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Джолі готує докази про домашнє насильство з боку Бреда Пітта. Акторка була готова надати відповідні відео та свідчення очевидців.

Поведінка ексдружини неабияк засмутила голлівудського актора. Бред розчарувався, що вона обрала такий спосіб для домагання самостійної опіки над дітьми.

Старший син Джолі та Пітта Меддокс нібито дав свідчення проти батька й вимагав змінити прізвище в офіційних документах. Проте згодом представники актора спростували цю інформацію.

Нагадаємо, у Бреда Пітта та Анджеліни Джолі є шестеро спільних дітей: Меддокс (19 років), Пакс (17 років), Захара (16 років), Шайло (15 років), близнюки Нокс і Вів'єн (13 років).