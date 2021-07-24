Іспанія наступного тижня відкриє кордони для українців

З 27 липня громадянам України буде дозволений в'їзд в Іспанію. Це можливо відповідно до рішення Ради Європи, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

На в’їзді в країну буде потрібне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.

"Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців - серед пріоритетів МЗС" , - наголосив Кулеба.

Раніше Франція відкрила кордони для українських туристів. Крім того, влада Нідерландів дозволила з 22 липня в'їзд в країну українцям з будь-якою метою.