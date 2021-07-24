Україну представили Чорнобилем на Олімпіадi-2020

Японський телеканал MBC вибрав зображення зруйнованої Чорнобильської атомної електростанції як ілюстрацію для України під час параду на церемонії відкриття, повідомляє Обозреватель.

У той момент, коли наша збірна проходила по стадіону в Токіо, на екрані з'явилася фотографія 1986 року, зроблена над 4-м реактором.

Фото зруйнованої ЧАЕС. Джерело: АР

Україну ілюстрували Чорнобилем. Джерело: Кадр із трансляції

На "оригінальне" представлення країн у себе в Twitter﻿ звернув увагу журналіст Рафель Рашид.

Варто зазначити, що Італія в телекомпанії викликала асоціацію з піцою.

Італію ілюстрували піцою. Джерело: Кадр із трансляції

Норвегію проілюстрували знімком лосося.

Норвегія. Джерело: Кадр із трансляції

Гаїті показали поруч зі знімком із державним переворотом.

Гаїті. Джерело: Кадр із трансляції

Нагадаємо, що чорнобильська трагедія сталася в квітні 1986 року. Внаслідок дефектів конструкції реактора і необачних дій персоналу 4-й енергоблок був повністю зруйнований.

Аварія на ЧАЕС

Ця аварія стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства.

Олімпійська збірна України.

Нагадаємо, що Україну на японських ОІ представляють 157 спортсменів.