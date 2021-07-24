Україну представили Чорнобилем на Олімпіадi-2020
Японський телеканал MBC вибрав зображення зруйнованої Чорнобильської атомної електростанції як ілюстрацію для України під час параду на церемонії відкриття, повідомляє Обозреватель.
У той момент, коли наша збірна проходила по стадіону в Токіо, на екрані з'явилася фотографія 1986 року, зроблена над 4-м реактором.
На "оригінальне" представлення країн у себе в Twitter звернув увагу журналіст Рафель Рашид.
Варто зазначити, що Італія в телекомпанії викликала асоціацію з піцою.
Норвегію проілюстрували знімком лосося.
Гаїті показали поруч зі знімком із державним переворотом.
Нагадаємо, що чорнобильська трагедія сталася в квітні 1986 року. Внаслідок дефектів конструкції реактора і необачних дій персоналу 4-й енергоблок був повністю зруйнований.
Ця аварія стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства.
Нагадаємо, що Україну на японських ОІ представляють 157 спортсменів.