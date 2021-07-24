Україна в п'ятірці країн з експорту сільгосптоварів в ЄС

Україна за обсягами експорту в ЄС товарів сільськогосподарського виробництва виявилася на четвертій позиції, повідомляє Дзеркало тижня.

Показники експорту представлені в період з січня по квітень 2021 року, говориться у звіті з торгівлі ЄС.

Серед головних агропромислових постачальників в ЄС в перші чотири місяці 2021 року Бразилія, Сполучені Штати, Велика Британія, Україна і Китай. На ці країни припадає 34% від загального обсягу такого імпорту.

Україна поряд з Великою Британією, виявилася серед країн, експорт яких в ЄС найбільше знизився в порівнянні з таким же періодом 2020 року. Для України в поточному році цей показник склав в абсолютних цифрах 1874 млн євро (-452 млн євро, або -19,4%).

Зниження обсягів відбулося через зменшення самих обсягів поставок в ЄС насіння кукурудзи та соняшнику. При цьому на Україну припадає 4,9% від загального експорту такої продукції в ЄС.

Загальний обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією для країн ЄС в період з січня по квітень поточного року склав 103,4 мільярда євро, на 1,1% менше, ніж за такий же період 2020 року. ЄС наростив експорт такої продукції на 1,7% - до 63 мільярдів євро, в той час, як обсяги імпорту впали на 5,1% - до 40,3 мільярда євро.

За січень-березень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року український імпорт товарів збільшився на 11,0%, до 15,02 млрд дол., А експорт - на 12,0%, до 13,71 млрд дол.