Amazon видалив 200 мільйонів фейкових оглядів товарів

Американський інтернет-гігант Amazon протягом минулого року виявив та видалив зі своєї платформи онлайн-продажів понад 200 мільйонів фейкових оглядів про товари, повідомляє DW.

Компанія почала більш активно боротися з продавцями, які використовують маркетплейс Amazon і при цьому, для збільшення власних прибутків, оплачують вигадані огляди про їхні товари. Лише у Німеччині з 2018 року Amazon подав 30 судових позовів проти таких підприємців.

17 з таких справ у ФРН Amazon виграв, відсудивши у недобросовісних продавців та торгових агентів загалом близько 150 тисяч євро компенсації.

Amazon витрачає щороку близько 700 мільйонів доларів на співробітників та програмне забезпечення, які борються з шахрайством та маніпуляціями на онлайн-платформі.