Кабмін збільшив фінансування регіонів

Уряд України збільшив обсяг програми соціально-економічного розвитку регіонів на 450 мільйонів гривень, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля в Facebook﻿.

"Цього тижня Уряд збільшив обсяг програми соціально-економічного розвитку регіонів на 450 млн грн. Тепер її загальний обсяг становить майже 5 млрд грн. На ці кошти громади будуть реалізовувати більше проєктів зі створення нової соціальної інфраструктури."

"Значна частина цих проєктів стосується ремонту та будівництва нових шкіл, лікарень, дитячих садочків, закупівлі додаткового сучасного обладнання та створення умов для розвитку бізнесу в регіонах", — підсумував він .

Нагадаємо, в травні Кабінет міністрів виділив 1,7 млрд гривень на будівництво шкіл, лікарень і дитячих садів у регіонах.