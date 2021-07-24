Які електромобілі доступні у дилерів в Україні

Продажі електрокарів в Україні зростають так само стрімко, як і в Європі. Хоча, звичайно, обсяги у нас не ті. Проте, і в нашій країні офіційно доступні нові і найпопулярніші моделі електрокарів. Сайт з'ясував, які це моделі, скільки вони коштують і можуть проїхати на одній зарядці, повідомляє Autoconsulting.

За інформацією, у нас сьогодні вже офіційно представлено півтора десятка повністю електричних моделей в різних класах. Причому, практично всі з них є одними з найбільш популярних електрокарів в країнах ЄС.

За підсумками продажів за перше півріччя 2021 г, зріст обсягів реалізації електромобілів у нас в країні склав, у порівнянні з 2020-м, - 31%. Що трохи менше загального зростання ринку в 32%. Але на цьому електро оптимізм і закінчується. В цілому, за 6 місяців 2021 г в Україні було реалізовано 427 нових електрокарів. Не густо, і це - менше 1% ринку.

Які ж електромобілі офіційно пропонують наші імпортери і дилери? І які їхні характеристики і ціни. Зауважимо, що мова йде тільки про нові авто, і тільки від офіційних продавців. Розповімо про них в алфавітному порядку.

Audi e-tron

Audi e-tron пропонується у нас відразу в декількох варіантах. Це, власне Audi e-tron, а також - Audi e-tron Sportback, Audi e-tron S, Audi e-tron S Sportback і Audi e-tron GT.

У Audi e-tron 50 quattro електрична силова установка видає потужність в 230 кВт і 540 Нм крутного моменту. Літій-іонний акумулятор має ємність 71 кВт-год і забезпечує запас ходу від однієї зарядки в комбінованому циклі - 347 км. Ціни на Audi e-tron стартують з 1 790 333 грн.

BMW i3

Електромобіль BMW i3 пропонується в звичайній і спортивної версії BMW i3s. Звичайний базовий BMW i3 має потужність електричної силової установки 150 к.с. і розганяється до 100 км / год за 7,3 с. Запас ходу від однієї зарядки обіцяють в 260 км. Ціни на BMW i3 стартують з 1 106 669 грн.

BMW IХ

BMW IХ називають технічним флагманом баварської марки. І передзамовлення на нього можна зробити в Україні вже зараз. BMW IХ xDrive40 має електричну силову установку потужністю 326 к.с. і розганяється до 100 км / год за 6,1 с. Запас ходу обіцяють в 400 км. Ціни стартують з 1 998 463 грн.

Hyundai Kona Electric

Кросовер Hyundai Kona Electric в базовій версії має електромотор потужністю 136 к.с. і батарею ємністю 32 кВт-год, що забезпечує запас ходу в 312 км. А з посиленою батареєю на 64 кВт-год - 450 км. Ціна Hyundai Kona Electric з посиленою батареєю посилання - 1 185 600.

На нову Hyundai Kona Electric з таким же електромотором і запасом ходу в 305 км ціна стартує з 1 024 600.

Hyundai Ioniq Electric

У седані Hyundai Ioniq Electric електрична силова установка має потужність 136 к.с. і 295 Нм. Акумулятор ємністю 38,3 кВт-год дає запас ходу в 311 км. Ціни на новий седан Hyundai Ioniq Electric стартують з 934 900 грн.

Hyundai Ioniq 5

Кросовер Hyundai Ioniq 5 пропонується, як з переднім, так і з повним приводом. А також - з акумуляторною батареєю підвищеної ємності на 72,6 кВт-год. Дальність пробігу з нею обіцяють в 481 км. Ціни на кросовер Hyundai Ioniq 5 стартують з 1 348 600. Але це ціна для стандартної батареї ємністю 58 кВт-год. і базової силової установки потужністю 159 кВт і 305 Нм.

JAC EV S7

Китайський електричний кросовер JAC EV S7 в цьому році у нас вже не продається. Свого часу він був найдоступнішим новим електрокаром в країні.

Jaguar I-Pace

З електромотором потужністю 400 к.с і 600 Нм Jaguar I-Pace розганяється до 100 км / год за 4,8 с. Акумулятор на 90 кВт-год дає запас ходу в 470 км. Ціни стартують с 2 255 000 грн.

Mercedes-Benz EQC

З недавніх пір підхід Mercedes-Benz до роботи з медіа на українському ринку повністю змінився, що першим відчув на собі AUTO-Consulting. Проте, ми проінформуємо наших читачів, що говорять, ніби дилери почали пропонувати Mercedes-Benz EQC на українському ринку. А ще нібито він укомплектований мотором потужністю 408 к.с. і батареєю ємністю 80 кВт-год. Як обіцяють, однієї зарядки вистачає на 445 км. Ціна - 54 497 євро. Але це не точно.

Mini Cooper SE

Зате з Mini все відомо досконально. У Mini Cooper SE встановлений електромотор потужністю 184 к.с., який розганяє хетчбек до 100 км / год за 7,3 с. Акумуляторна батарея на 32,6 кВт-год дає запас ходу в 235 км. Ціна на Mini Cooper SE стартує 1 0184 64 грн.

Nissan Leaf

Nissan Leaf має електромотор потужністю 150 к.с і 320 Нм крутного моменту. Він розганяє електрокар до 100 км / год за 7,9 с. Батарея на 40 кВт-год дає запас ходу в 270 км. Ціни на Nissan Leaf стартують з 962 340 грн.

Porsche Taycan

Porsche Taycan в стартовій комплектації має мотор потужністю 408 к.с., який розганяє його до 100 км / год за 5,4 с. Батарея об'ємом 79,2 кВт-год забезпечує запас ходу в 354 км. Ціна на Porsche Taycan стартує с 2 472 960 грн.

Як бачимо, в Україні досить широкий вибір нових офіційних електромобілів. Ще зо два десятки різних електрокарів (в основному китайських) потрапляє до нас різними неофіційними каналами. Проте, сумарні обсяги їх продажів залишають бажати кращого.