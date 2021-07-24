Правоохоронці ліквідували канал переправлення бурштину через кордон

Правоохоронці ліквідували канал переправлення бурштину за кордон і здійснили масштабні обшуки у фігурантів, до незаконної діяльності причетні щонайменше десять людей - жителів Волинської та Рівненської областей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зловмисники налагодили схему переробки та збуту бурштину до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Зокрема, 23 липня правоохоронці здійснили 16 санкціонованих обшуків за місцем проживання та в транспортних засобах осіб, причетних до злочинної діяльності.

"Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи для обробки каміння, що зловмисники обладнали в Ковелі та Луцьку. У приміщеннях виявлено та вилучено близько 300 кг обробленого та необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каміння, станки для ручної обробки та перероблення, додаткове обладнання, крім цього, пістолет та грошові кошти" , - йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та дорогоцінного каміння становить близько 1 млн грн.

"Встановлено, що створив злочинну групу та налагодив незаконну схему придбання, зберігання та переробки у значних розмірах незаконно видобутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний житель Ковеля" , - додали у відомстві.

Готові вироби поза митним контролем зловмисники переправляли до Республіки Польща, звідти "товар" потрапляв до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де його і збували. Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, фігуранти самостійно перевозили в Україну.

Нині в рамках розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та проведення необхідних експертиз. Усім учасникам злочинної групи оголосять про підозру за ч. 2 ст.240-1 Кримінального кодексу України.