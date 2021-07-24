Кент розповів, про що будуть говорити Байден та Зеленський

Під час майбутньої зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена у Вашингтоні будуть обговорюватися питання безпеки, зокрема енергетичної, а також проведення реформ та правосуддя, повідомляє Деловая столица.

Про це сказав заступник помічника держсекретаря із питань Європи та Євразії Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістіни Квін, в інтервʼю Суспільному﻿.

"Є три блоки питань. Це проблеми безпеки, що включають різні види російської агресії проти України, не лише питання конвенційної війни на Донбасі, але також агресія у Чорному морі. Другий блок питань — енергетична безпека. Потім є програма реформ, яка включає антикорупцію та реформу правосуддя, а також інші реформи інституцій, тому що, оскільки я вже згадував нашу прихильність до успіху України, країні потрібні міцніші, доброчесні інституції, що відповідають інтересам українського народу" , — сказав Кент.

Він підкреслив, що сектор правосуддя є критичним.

"Нещодавно Верховна Рада ухвалила кілька ключових законів, і це перший крок у надії створити повноцінний сектор правосуддя, який забезпечує рівність і доступ" , — прокоментував Кент.

Він зазначив, що відносини між Україною і США — не просто одноденний візит, але глибока мережа постійних контактів на різних рівнях із спільними програмами та інтересами. За словами дипломата, Байден запросив Зеленського у Вашингтон наприкінці липня або пізніше цього літа, і це не було питанням "передачі сигналів", це дійсно питання планування.