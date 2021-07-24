Кент розповів, про що будуть говорити Байден та Зеленський

Кент розповів, про що будуть говорити Байден та Зеленський

Під час майбутньої зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена у Вашингтоні будуть обговорюватися питання безпеки, зокрема енергетичної, а також проведення реформ та правосуддя, повідомляє Деловая столица.

Про це сказав заступник помічника держсекретаря із питань Європи та Євразії Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістіни Квін, в інтервʼю Суспільному﻿.

"Є три блоки питань. Це проблеми безпеки, що включають різні види російської агресії проти України, не лише питання конвенційної війни на Донбасі, але також агресія у Чорному морі. Другий блок питань — енергетична безпека. Потім є програма реформ, яка включає антикорупцію та реформу правосуддя, а також інші реформи інституцій, тому що, оскільки я вже згадував нашу прихильність до успіху України, країні потрібні міцніші, доброчесні інституції, що відповідають інтересам українського народу", — сказав Кент.

Він підкреслив, що сектор правосуддя є критичним.

"Нещодавно Верховна Рада ухвалила кілька ключових законів, і це перший крок у надії створити повноцінний сектор правосуддя, який забезпечує рівність і доступ", — прокоментував Кент.

Він зазначив, що відносини між Україною і США — не просто одноденний візит, але глибока мережа постійних контактів на різних рівнях із спільними програмами та інтересами. За словами дипломата, Байден запросив Зеленського у Вашингтон наприкінці липня або пізніше цього літа, і це не було питанням "передачі сигналів", це дійсно питання планування.

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