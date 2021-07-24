Росіяни обурилися "поверненням" Криму Україні

Посольство Росії в Японії звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з вимогою повернути на сайті Олімпіади мапу України, на якій Крим відділений державним кордоном. За словами російських дипломатів зараз там міститься "некоректне зображення територіальної приналежностi російського півострова Крим", повідомляє Обозреватель.

Посольство у себе в Facebook﻿ заявило, що Крим повернувся до складу Російської Федерації в результаті "вільного волевиявлення його жителів на референдумі, проведеному в повній відповідності з міжнародними стандартами".

Росія незадоволена рішенням Японії "повернути" Крим. Джерело: Facebook посольства Росії в Японії

Дипломати РФ вважають, що питання про його приналежність півострова "остаточно і безповоротно закрите".

"Виходимо з того, що МОК і оргкомітет Токійської Олімпіади внесуть в згадану мапу відповідні виправлення, що призводять зображення Криму у відповідність з очевидною правовою та об'єктивною реальністю" , – йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, на офіційному сайті XXXII Олімпійських ігор в Токіо, які стартували 23 липня, на світовій мапі Крим віднесли до Росії.

З сайту Олімпіади прибрали скандальну карту, що відділяла Крим від України

Після того, як розгорівся скандал, автори змінили мапу. А Міжнародний олімпійський комітет вибачився за те, що Крим "відрізали" від України.

Крим "повернули" Українi