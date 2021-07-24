Росіяни обурилися "поверненням" Криму Україні

Посольство Росії в Японії звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з вимогою повернути на сайті Олімпіади мапу України, на якій Крим відділений державним кордоном. За словами російських дипломатів зараз там міститься "некоректне зображення територіальної приналежностi російського півострова Крим", повідомляє Обозреватель.

Посольство у себе в Facebook﻿ заявило, що Крим повернувся до складу Російської Федерації в результаті "вільного волевиявлення його жителів на референдумі, проведеному в повній відповідності з міжнародними стандартами".

Росія незадоволена рішенням Японії "повернути" Крим
Росія незадоволена рішенням Японії "повернути" Крим. Джерело: Facebook посольства Росії в Японії

Дипломати РФ вважають, що питання про його приналежність півострова "остаточно і безповоротно закрите".

"Виходимо з того, що МОК і оргкомітет Токійської Олімпіади внесуть в згадану мапу відповідні виправлення, що призводять зображення Криму у відповідність з очевидною правовою та об'єктивною реальністю", – йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, на офіційному сайті XXXII Олімпійських ігор в Токіо, які стартували 23 липня, на світовій мапі Крим віднесли до Росії.

З сайту Олімпіади прибрали скандальну карту, що відділяла Крим від України
З сайту Олімпіади прибрали скандальну карту, що відділяла Крим від України

Після того, як розгорівся скандал, автори змінили мапу. А Міжнародний олімпійський комітет вибачився за те, що Крим "відрізали" від України.

Крим "повернули" Українi
Крим "повернули" Українi
"Це була прикра помилка провайдера, яку негайно виправили, як тільки нам стало про це відомо, і за неї ми приносимо свої вибачення", – стверджувалося у відповіді МОК.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics