Дефіцит продуктів в світі: що відбувається і до чого приведе

Екстремальні погодні умови завдали шкоди врожаю по всьому світу, ціни вже досягла максимальних значень за десятиліття, а масштаби голоду ростуть. Індекс цін на продукти харчування від Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН зростав протягом 12 місяців поспіль, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання Bloomberg﻿, посуха призводить до загибелі посівів в канадських провінціях і на півночі США, де вирощуються хлібні кошики, що змушує фермерів робити рідкісний крок – садити в тюки свої низьковрожайні стебла пшениці і ячменю для продажу в якості корму для худоби.

Ціни на яру пшеницю в регіоні, сорт, який використовується для виготовлення борошна для рогаликів і корок для піци, нещодавно досягли найвищого рівня за більш ніж вісім років. Навіть свіжі молюски на північному заході Тихого океану стали жертвами сильної спеки і її впливу на морське життя.

У Бразилії морози

Сильний мороз, який розорив основні райони вирощування арабіки та кави в Бразилії, особливо небезпечний для молодих дерев, які можуть завдати великих збитків фермерам і завдати шкоди виробництву на довгі роки.

У Китаї зливи

Повінь в центральній китайській провінції Хенань, яка є центром сільськогосподарського виробництва і виробництва продуктів харчування, поки що стримується, але за ним уважно стежать на предмет будь-яких ознак більш серйозних порушень.

Ще більше занепокоєння викликає потенційне поширення хвороб тварин, в тому числі африканської чуми свиней, від якої Китай відновлюється після руйнівної спалаху в 2018 році.

Європу затопило

Хоча в цьому році очікується зростання виробництва пшениці в Європі, частина врожаю може в кінцевому підсумку перейти з помелу хлібних продуктів на годування сільськогосподарських тварин. Це ставить під загрозу поставки в Північну Африку, яка залежить від імпорту високоякісного зерна.