Заступника голови Харківської облради арештували

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Харківської обласної ради, підозрюваному в одержанні хабаря, повідомляє УНИАН.

Про це розповiли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

До посадовця застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

Строк дії запобіжного заходу - до 20 вересня.

Що відомо про справу

22 липня детективи НАБУ викрили заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката у вимаганні та отриманні 1 млн 50 тис. гривень неправомірної вигоди.

Кошти вони вимагали від директора комунального підприємства за незвільнення його із займаної посади. Їх затримали "на гарячому" після отримання останньої частини хабаря.

За повідомленнями ЗМІ, того дня детективи НАБУ провели обшуки, зокрема, у заступника голови обласної ради Андрія Малиша (обраний від ОПЗЖ).

Причина проведення слідчих дій - нібито вимагання хабаря з директора обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки Сергія Шергея за перепризначення на посаду.