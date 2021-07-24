Українців будуть позбавляти громадянства за російський паспорт

У Верховній раді зареєстровано законопроект, яким пропонується позбавляти українців громадянства за отримання російського паспорта. Текст законопроекту поки не опублікований, повідомляє РБК-Украина.

Про це інформує сайт﻿ парламенту.

Повідомляється, що 23 липня в парламенті зареєстрували законопроект, згідно з яким пропонується позбавляти українського громадянства. Але тільки в тому випадку, якщо українець добровільно вступає в громадянство країни-агресора.

Проект передали на розгляд керівництву, його текст ще не оприлюднили.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким пропонується ввести в декларації чиновників нову графу про наявність громадянства інших країн або посвідки на проживання.

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю говорив, що легалізація подвійного громадянства може мати більше негативних наслідків, ніж позитивних.