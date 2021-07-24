25 липня: свята, що не можна робити, прикмети і іменинники

25 липня в православній церкві – День пам'яті святих отців шести Вселенських Соборів. У народному календарі свято отримало назву Прокл Плакальник, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 25 липня, читайте в матеріалі.

Іменини відзначають в цей день: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.

День пам'яті святих отців шести Вселенських Соборів

День пам'яті святих отців шести Вселенських Соборів відзначається православними церквами на 6-у Неділю після П'ятидесятниці. У 2021 року свято випало на 25 липня.

У цей день православна церква прославляє віру, яку затвердили учасники Вселенських соборів, і згадує ті єресі, які вони засудили.

У 2021 року День пам'яті святих отців шести Вселенських Соборів випав на 25 липня. Джерело: Сайт Свято-Покровського храму

Також Собор ухвалив 20 канонів (правил), що стосуються різних сторін церковного життя.

Прокл Плакальник

Назва народного свята Прокл Плакальник пов'язана з тим, що з цього дня починали випадати великі роси. Через велику кількість вологості урожай "плакав", тобто, починав псуватися і гнити.

Тому люди намагалися цей день присвятити роботам в городі і полі: збирали врожай, поспішали заготовити сіно на зиму.

25 липня люди намагаються присвятити день роботам в городі і полі. Джерело: Pexels

При цьому, роса, що випала на Прокла, вважалася цілющою. Її збирали з рання, а потім вмивалися і протирали очі. Вважалося, що цей ритуал не тільки поліпшить зір, але і додасть розуму.

Народні прикмети на 25 липня

Сильна роса і ранковий туман на Прокла віщує ясну погоду найближчими днями.

Якщо роси немає, то варто чекати швидкого негоди.

Якщо 25 липня на луках багато роси – рік буде щасливим.

Нічна роса просихає – бути грозі.

Жовте листя на деревах в Проклів день – чекайте ранню осінь.

Що не можна робити 25 липня

У цей день забороняється займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати і шити.

Забороняється лаятися і лихословити. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійною силою.