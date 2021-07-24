Бойовики вивели танки і артилерію на полігони

Проросійські бойовики на Донбасі вивели сотні одиниць танків і артилерії на військові полігони. Це свідчить про порушення угод про відведення та зберігання озброєнь, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише з посиланням на Facebook﻿ прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що згідно зі звітом місії ОБСЄ від 23 липня, безпілотник малого радіусу зафіксував на окупованій частині Луганської області десятки гаубиць на полігоні недалеко від населеного пункту Бугаївка. Також поза місцями зберігання виявлено 24 танки, буксирувані міномети, БТР і зенітно-ракетні комплекси.

На полігоні в районі окупованого Міусинська зафіксовані 46 танків, 13 буксируваних гаубиць, дві реактивні системи залпового вогню і 47 бойових броньованих машин, розташованих за межами виділених місць зберігання.

Крім того, бойовики продовжують перешкоджати роботі спостерігачів, не пропускаючи їх через блокпости в Новоазовську, Олександрівському і Заїченко нібито через розмінування.