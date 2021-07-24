В супермаркетах можуть перестати продавати цигарки та алкоголь

Вже через деякий час в Україні продаж алкоголю та сигарет в супермаркетах можуть повністю заборонити, повідомляє РБК-Украина.

Для чого хочуть прийняти відповідний закон, де у разі його ухвалення доведеться купувати тютюнові вироби і алкогольну продукцію - читайте у матеріалі.

Чому продаж сигарет і алкоголю у супермаркетах хочуть повністю заборонити?

Нардепи-автори відповідного законопроекту №5805 обґрунтовують рішення про заборону продажу сигарет і алкоголю у супермаркетах дуже просто - піклуванням про здоров'я українців.

Адже дійсно, алкоголь - це головна причина смертності та інвалідності для людей у віці 15-49 років та сьома причина для всіх вікових груп у світі. А від куріння, згідно з даними ВООЗ, щорічно передчасно вмирає більше людей більше, ніж від ДТП, вживання наркотиків або від СНІДу.

В Україні ж хоч за останні роки трохи зменшилась смертність від причин, що пов'язані зі зловживанням алкоголем та курінням, проте статистика свідчить, що це ще досить високі показники, які можна і потрібно суттєво зменшувати.

"Зрозумілим є прагнення людства мінімізувати негативний вплив на здоров’я людей через зловживання алкоголем і курінням. І реалізація алкогольної та тютюнової продукції у торгових точках, де продаються продукти харчування та інші товари повсякденного попиту, сприяє тому, що громадяни можуть купувати цю шкідливу для здоров’я продукцію, не маючи початкового наміру її придбати - просто тому, що вона багато разів потрапляє на очі і спрацьовує рекламний ефект" , - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Ця заборона, до слова, стосується також рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Продаж яких саме продуктів хочуть заборонити і де їх можна буде купити?

Наприклад, пиво не можна буде продавати не просто неповнолітнім, а й у будь-яких приміщеннях торговельних організацій, що здійснюють торгівлю продуктами харчування, товарами дитячого асортименту або спортивними товарами.

"Продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння може здійснюватись виключно у спеціалізованих стаціонарних торгівельних точках (магазинах), де інші товари, крім перелічених, не продаються" , - йдеться у законопроекті.

Зараз же у законі існує норма, за якою продаж алкогольних напоїв може здійснюватися "у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій".

Зауважимо, що за порушення закону сьогодні підприємці мусять сплачувати фіксований штраф у розмірі 6 800 грн. А от пізніше вони можуть нарватися на штрафні санкції у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні штраф сягав би 24 810 грн).

А як у Європі?

Відзначимо, що в багатьох країнах Європи і світу існує практика продажу алкоголю і сигарет виключно в спеціалізованих магазинах.

У Швеції, наприклад, в сепермаркетах не можна купити алкоголь міцністю більше 3,5%. Лише - в Systembolaget. При чому, це не "приватники", а державна мережа магазинів, яка функціонує більше 50 років. Більш того, вони закриті ночами і по неділях.

В Угорщині ще в 2013-му уряд посилив правила продажу тютюнової продукції, в результаті чого дозвіл на торгівлю отримали менше 10 тис. торгових точок з 40 тис., які були відкриті на той момент. На спеціалізованих закладах, які займаються продажем тютюнових виробів, також забороняється вивішувати рекламу.