Найбільш сприйнятливі до коронавіруса тварини

Група вчених назвала тварин, найбільш схильних до зараження коронавірусів, результати дослідження опубліковані в журналі Emerging Infectious Diseases, повідомляє Лента.Ру.

Експерти з Інституту інфекційних захворювань Швейцарії, Інституту вірусології та імунології Бернського університету спільно з колегами з Німеччини і Коста-Ріки досліджували 12 видів ссавців. Вони відібрали для своєї наукової роботи собак, свиней, кролів, кіз, лам, два види кажанів. Крім того, в лабораторії були доставлені макаки-резуси, тхори, велика рогата худоба, кішки і верблюди. Вчені досліджували клітини з їх дихальних шляхів.

Фахівці заражали клітини коронавірусів в чашках Петрі, а потім спостерігали, з якою швидкістю вірус відтворює сам себе. Розмножитися коронавірус зміг тільки на двох зразках - на частинках легких кішок і макак-резусів. Таким чином, найбільш схильні до SARS-CoV-2 мавпи і представники сімейства котячих.

Потім вчені спробували «запустити в роботу» повнорозмірний вірус, але розвиватися в клітинах він не став. Експерти прийшли до висновку, що в організмі кішок і мавп повноцінно вирости COVID-19 не може. Незважаючи на це, вони закликали контролювати стан цих двох груп ссавців, як найбільш вразливих для вірусу.

Раніше біолог Анча Баранова зазначила: головна небезпека передачі коронавируса від людей до тварин полягає в тому, що з заражених популяцій вірус може поширюватися на людину навіть після того, як закінчиться пандемія. Такі природні осередки в даний час формуються або вже сформувалися.